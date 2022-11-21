В Египте сообщили о новом этапе развития отношений с Турцией

21 ноя. 17:30

Встреча президентов Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Дохе станет началом этапа развития двусторонних отношений между странами. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обменялся рукопожатием с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве взаимного подтверждения глубины исторических связей, связывающих две страны, египетский и турецкий народы", - сказано в заявлении.

По словам Рады, было решено, что это станет началом развития двусторонних отношений между Турцией и Египтом, передает ТАСС.

Напомним, первая встреча Ас-Сиси и Эрдогана состоялась накануне на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.