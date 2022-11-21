Грузия будет поставлять в ЕС азербайджанский СПГ

21 ноя. 17:20

Власти Грузии при партнерстве с Азербайджаном приступили к разработке проекта по строительству терминала для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза, реализация которого была заморожена в 2015 году, - заявил сегодня вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили.

Первым этапом на пути к осуществлению проекта поставок газа в Европу является оценка соответствующей инфраструктуры на территориях Грузии и Азербайджана, заявил вице-премьер, отметив, что вопрос осуществления энергопроекта обсуждался в ходе визита азербайджанского лидера Ильхама Алиева в Тбилиси.

"Исходя из текущих процессов, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках поставок газа, когда все говорят о диверсификации энергоснабжения, этот проект получит особую актуальность", - рассказал Давиташвили, передает Sputnik Грузия.

Энергопроект предусматривает транзит азербайджанского газа по территории Грузии через Черное море в разжиженной форме в Румынию, откуда энергоноситель поступит в Венгрию и другие восточноевропейские страны.