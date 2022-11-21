Сеть Krispy Kreme в России превратится в Krunchy Dream

21 ноя. 16:47

Ушедшую из России американскую компанию Krispy Kreme заменит запущенная Аркадием Новиковым сеть кофеен Krunchy Dream, пишет РБК.

В Москве старые вывески начали снимать еще в начале июня, сейчас производится установка новых вывесок. Согласно Google Maps, на месте кондитерских Krispy Kreme в столице теперь расположены кофейни Krunchy Dream.

Сотрудник одного из кафе рассказал, что ребрендинг произошел еще в апреле, но «пончики остались те же».

У Krunchy Dream пока нет своего сайта, но заказ онлайн можно оформить через сайт российского подразделения Krispy Kreme и через сервисы Delivery Club и «Яндекс.Еда».

Новиков был единственным партнером-франчайзи Krispy Kreme в России. В сентябре его ООО «Глазурь» подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Krunchy Dream и «Кранчи Дрим».

В России в начале февраля работало 30 заведений Krispy Kreme.