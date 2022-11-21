В Северной Осетии понедельник объявлен выходным из-за праздника

21 ноя. 15:58

В Северной Осетии начался национальный праздник в честь божества осетинского пантеона Уастырджи. Об этом заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Как отмечается, он продлится неделю, а первый день празднования объявлен выходным.



"У этой традиции древние корни. И сегодня Уастырджийы бонт (Дни Уастырджи - прим. ред. ) объединяет нас в стремлении к согласию и взаимопониманию, несет огромный нравственный и духовный заряд", - сказано в поздравлении главы региона Сергея Меняйло, опубликованном в его Telegram-канале.