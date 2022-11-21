"Газпрому" и другим предприятиям нефтегазовой отрасли повысили налоги

21 ноя. 16:02

Налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли России увеличилась, следует из бюджетообразующего закона, подписанного в понедельник президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон увеличивает налоговую нагрузку на газовую и нефтяную отрасли в 2023-2025 годах, предусматривает дополнительное изъятие у "Газпрома" в этот период по 50 млрд рублей в месяц - суммарно 1,8 трлн рублей. Также документ предполагает корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ, ранее корректировку предполагалось сделать с 1 июля.

До 34% повышается в 2023-2025 годах налог на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа, речь идет о производителях СПГ, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного газа.

Также документ предусматривает сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года.