Астана и Ташкент закроют вопрос по госгранице в ближайшее время

21 ноя. 15:53

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил о подписании Астаной и Ташкентом итогового протокола о совместной работе казахстанско-узбекской демаркационной комиссии.

"С 14 по 19 ноября в Ташкенте состоялась сотая встреча делегаций правительств Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Стороны подготовили к подписанию проект соглашения о демаркации государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном и проекты итоговых документов о демаркации границы, которые считаются дополняющими указанное соглашение", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Дипломат отметил, что сторонами также подписан итоговый протокол о работе совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии, уточнив, что переговоры проходили в характере дружбы и взаимопонимания.