В Грозном возбудили дело после убийства сотрудника ГИБДД

21 ноя. 15:38

В Грозном возбуждено уголовное дело после убийства сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

Следствие отмечает, что утром 21 ноября молодой человек 2003 года рождения напал с ножом на инспектора ГИБДД. Инцидент случился на улице Н. А. Назарбаева около 10:30.

Как отмечается, при попытке задержания нападавший оказал вооруженное сопротивление, в результате чего его ликвидировали.

В следственном управлении также сообщили, что от полученных ранений сотрудник ГИБДД скончался на месте происшествия.