Азербайджан вскоре начнет строительство сел Талыш и Суговушан

21 ноя. 15:45

Строительство сел Талыш и Суговушан Тертерского района Азербайджана планируется начать в ближайшее время, сообщил советник специального представительства президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Шамхал Мухтаров.

Также он отметил, что продолжается строительство девяти автомобильных и двух железных дорог на освобожденных территориях, строятся две ГЭС, семь подстанций, два водохранилища, прокладывается 280 км фибероптической связи.

"Хочу напомнить, что генплан города Агдам и некоторых сел уже подготовлен. В рамках этого плана ожидается строительство 3 736 жилых домов, четырех школ, двух центральных медицинских учреждений, четырех музеев и парков. Конечно, эти цифры не являются окончательными. Также отмечу, что до 2025 года планируется построить села Кянгярли, Хыдырлы и Сарджалы", - рассказал Мухтаров.