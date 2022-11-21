РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Австрии высказались против расширения Шенгенской зоны

В Австрии высказались против расширения Шенгенской зоны

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, представляющий правящую Австрийскую народную партию, выступил против расширения зоны действия Шенгенского соглашения.

Он подчеркнул, что ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген по сути не работает. "Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно нет", - цитирует Карнера ТАСС.

Австрий министр сослался на возросший поток нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Шенгенскую зону. Он также упомянул факт введения временного пограничного контроля между государствами Шенгена в качестве одного из аргументов в пользу неработоспособности соглашения в нынешнем виде. По словам Карнера, в данных вопросах необходимо "общеевропейское решение".

1050 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version