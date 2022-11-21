В Австрии высказались против расширения Шенгенской зоны

21 ноя. 15:16

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, представляющий правящую Австрийскую народную партию, выступил против расширения зоны действия Шенгенского соглашения.

Он подчеркнул, что ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген по сути не работает. "Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно нет", - цитирует Карнера ТАСС.

Австрий министр сослался на возросший поток нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Шенгенскую зону. Он также упомянул факт введения временного пограничного контроля между государствами Шенгена в качестве одного из аргументов в пользу неработоспособности соглашения в нынешнем виде. По словам Карнера, в данных вопросах необходимо "общеевропейское решение".