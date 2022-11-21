Горнолыжный "Эльбрус" в первые выходные сезона принял свыше 2 тыс гостей

21 ноя. 15:28

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии открылся в минувшие выходные, за дна дня его посетили более 2 тыс человек.

"В первые выходные на самой высокогорной трассе страны Гарабаши - Мир катались почти 1 тыс горнолыжников. Еще более тысячи человек поднялись на верхнюю станцию в качестве туристов. Всего за два дня здесь побывали более 2 тыс гостей", - сообщили в понедельник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

Основной поток гостей ожидается к новогодним праздникам. С 31 декабря по 7 января на Поляне Азау будет открыта праздничная ярмарка.

"До конца года на курорте откроется обновленная рыночная площадь с торговыми рядами и эстрадой, это станет еще одним шагом по приведению курорта к единому архитектурному стилю", - говорится в сообщении.