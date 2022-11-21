МЧС предупреждает о снеге, ветре и гололедице во вторник в Москве и области

21 ноя. 15:03

В столичном регионе во вторник ожидаются мокрый снег, гололедица и порывистый ветер.

"Уважаемые москвичи и гости столицы, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 3:00 до конца суток 22 ноября в Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, усиление восточного ветра порывами до 15 м/с", - сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Аналогичная погода прогнозируется в Подмосковье в период с 1:00 до конца суток 22 ноября.

Жителей региона попросили не выезжать в город на личных автомобилях, соблюдать осторожность, а также приготовиться к возможным отключениям света. Пешеходам рекомендуется рекламные щиты и шаткие конструкции.