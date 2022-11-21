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США раскритиковали Иран за удары по северу Ирака

США раскритиковали Иран за удары по северу Ирака

США осуждают действия ВС Ирана, которые обстреляли на севере Ирака объекты запрещенных в Исламской Республике организаций Комеле и Курдская демпартия Ирана (İKDP). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальных сетях.

"Осуждаем ракетные обстрелы и атаки БПЛА ВС Ирана по районам вблизи иракского Эрбиля", - сказано в заявлении.

В CENTCOM отметили, что подобные действия угрожают мирным жителям, нарушают суверенитет Ирака и ставят под угрозу безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, передает агентство Anadolu.

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