В Грозном ликвидировали преступника, убившего сотрудника ГИБДД

21 ноя. 14:42

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации преступника, смертельно ранившего ножом представителя ГИБДД в Грозном.

"Сегодня в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен", - написал он в Telegram-канале.

Стоит добавить, что бандитом оказался 19-летний Мохсар Закриев. Он набросился на 29-летнего сотрудника ГИБДД Джабраила Джамалова в комнате для намаза на улице Назарбаева и ударил его ножом. Выхватив табельное оружие, Закриев выбежал на улицу и начал стрелять, однако был уничтожен. Сейчас устанавливаются мотивы преступления, проводятся оперативные мероприятия.