Генсек НАТО не видит возможности для содержательного диалога с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность для содержательного диалога с Россией в текущих обстоятельствах.
"Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", - сказал Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде в понедельник.
Напомним, в МИД РФ не раз заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом на равноправной основе, и при условии отказа от курса на милитаризацию Европы.