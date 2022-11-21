Генсек НАТО не видит возможности для содержательного диалога с Россией

21 ноя. 14:35

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность для содержательного диалога с Россией в текущих обстоятельствах.

"Пока Россия будет продолжать вести себя так, как ведет сейчас, особенно в отношении Украины, нет возможности для содержательного диалога", - сказал Столтенберг на заседании парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде в понедельник.

Напомним, в МИД РФ не раз заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с альянсом на равноправной основе, и при условии отказа от курса на милитаризацию Европы.