Столтенберг: НАТО восемь лет подряд увеличивает оборонные расходы

21 ноя. 14:26

Члены НАТО из Европы и Канады последние 8 лет регулярно увеличивает расходы на оборону. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.



"Мы уже приняли много важных решений... 2022 станет восьмым подряд годом, когда увеличивались расходы на оборону в Европе и Канаде", - цитирует его РИА Новости.



Генсек НАТО отметил, что к концу текущего года члены Североатлантического альянса из Европы и Канады дополнительно потратят свыше $350 млрд на оборону с 2014 года.