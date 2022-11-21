Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаев с победой на выборах

21 ноя. 14:09

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительную телеграмму казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву по случаю победы на внеочередных президентских выборах.

"Итоги голосования являются наглядным свидетельством большого доверия Вашего народа к Вам, высокой оценки Вашей деятельности на пути всестороннего развития братского Казахстана. Общие нравственные ценности, культурно-религиозные корни и крепкая дружба, связывающие наши братские народы, являются одними их главных факторов, обусловливающих азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения. Сегодня развитие наших многовекторных отношений и сотрудничества в духе взаимного уважения и доверия, обогащение их новым содержанием вызывают удовлетворение", - сказано в письме.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что Баку и Астана продолжат усилия на пути дальнейшего расширения традиционно дружественных двусторонних связей, углубления нашего взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства.