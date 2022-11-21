Туркменистан и ОАЭ договорились о развитии сотрудничества в нефтегазовой сфере

21 ноя. 13:57

Туркменистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут развивать сотрудничество в нефтегазовой и химических отраслях, а также в области возобновляемой энергии. Об этом говорится в совместном заявлении Туркменистана и ОАЭ, распространенном по итогам визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Абу-Даби.

Отметив значимость взаимодействия в сфере экономики, стороны выразили намерение укреплять экономическое сотрудничество с учетом взаимных интересов, а также обсудили перспективы в данном направлении, передает издание "Золотой век. Туркменистан".

Кроме того, в документе сказано, что в усилении двустороннего экономического сотрудничества важную роль играют транспортные сообщения. В связи с этим была подчеркнута необходимость взаимодействия международных портов Туркменистана и ОАЭ.