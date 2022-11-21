Центробанк: телефонные мошенники стали представляться полицейскими

21 ноя. 13:52

Лжеполицейские звонят россиян и сообщают о якобы массовой утечке банковских данных, выведывая у граждан данные их платежных карт, сообщает Центробанк России о новой схеме мошенников.

"Злоумышленники звонят гражданам и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Вначале лжеполицейский сообщает человеку, что по поручению Центрального банка расследует дело о массовой утечке банковских данных, в числе которых могут быть и сведения о гражданине", - рассказали в регуляторе.

Жертву просят сверить банковские сведения с базой украденных данных, затем уточняют банк и просят все данные карты, в том числе трехзначный код с оборотной стороны.

"Чтобы убедить потенциальную жертву в правдоподобности истории, мошенник может направить в мессенджер или на электронную почту фото поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий", - добавили в ЦБ.