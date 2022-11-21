"Встанет ли футбольный бог на сторону Месси?" и другие интриги чемпионата мира в Катаре

Футбольный чемпионат мира-2022 начался в воскресенье. Зимний турнир с первого же дня оказался необычным во многих аспектах, включая и различные новшества, и организационные скандалы. Как пройдет главное футбольное событие этого года, сейчас трудно представить. Нас больше всего волнует, в каком настроении подошли к чемпионату мира главные виновники торжества – сборные. Сегодня разберем футбольные интриги и ожидания от уже стартовавшего чемпионата мира в Катаре.

1."Снимет ли Франция проклятие чемпиона?"

В XXI веке действует негласное правило: действующий чемпион мира из Европы на следующем мировом первенстве не выходит из группы. В 2010 году неудача постигла Италию, в 2014-м – испанцев, а в 2018-м Южная Корея отправила домой Германию. В Катар в ранге чемпиона прибыла сборная Франции, которая 20 лет назад также не вышла из группы в ранге чемпиона мира.

Подопечные Дидье Дешама оказались не в такой уж сложной группе, где составить конкуренцию сможет только Дания (есть еще Австралия и Тунис), но сейчас команда испытывает серьезные проблемы. Да, есть один из самых дорогих игроков мира Мбаппе, который недавно попал в скандал, отказавшись участвовать в спонсорских мероприятиях сборной из-за проблем с имиджевыми правами. Конфликт замяли, но не исключено, что он еще аукнется команде. К тому же Франция лишилась трех ключевых игроков – Нголо Канте, Поля Погба и Карима Бензема. Неприятной ситуацией внутри сборной вполне могут воспользоваться соперники.

2."Сможет ли Голландия Ван Гала" повторить успех 2014 года?"

На мундиале в Бразилии голландцы добились одного из лучших результатов в своей истории – 3 место на турнире. Отправив в нокдаун действующих чемпионов мира испанцев, Нидерланды не без труда дошли до полуфинала, где лишь в серии пенальти уступили Аргентине.

Тот успех во многом связан с именем тренера Луи ван Гала. Именно его философия привела сборную к бронзовым медалям, а перестановки во время матчей запомнили эксперты и болельщики. Прошло 8 лет, и "Король Луи" вновь поведет Нидерланды на ЧМ, и это несмотря на то, что специалист болен раком с 2020 года.

Стоит добавить, что с момента первого ухода ван Гала из сборной в 2014 году Нидерланды не могли достичь успехов на футбольном поле. Быть может "Железный тюльпан" - тот тренер, который лучше знает, как сборной играть в футбол.

3. "Скажется ли политическая ситуация в Иране на игре сборной?"

Группа В сама по себе может считаться политизированной, но один участник выделяется особенно. Выступление иранской сборной в Катаре будет проходить на фоне масштабных антиправительственных протестов в ИРИ. Дело дошло до того, что ряд стран призвали исключить команду из турнира, правда, безрезультатно.

Сейчас вокруг иранских футболистов, кажется, будет больше политики, чем спорта, ведь данные события сказались и на формировании состава. Так, до последнего тянулся вопрос с попаданием в заявку на ЧМ местной звезды Сердара Азмуна, ранее поддержавшего протестующих.

Свое слово сказал и защитник Эсхан Хаджсафи, тоже выступивший в поддержку протестов. "Они должны знать, что мы с ними, что мы их поддерживаем, сочувствуем, что у них такие условия. Следует признать, что в нашей стране не лучшая ситуация, что народ несчастлив. Мы здесь (в Катаре), но это не означает, что мы не должны быть голосом тех, кто там, или что мы не должны проявлять к ним уважение", - заявил он.

4."Кто уедет из Катара звездой?"

Чемпионат мира подарит не только праздник любителям футбола, но и раскроет новых звезд, за которыми после турнира выстроится очередь из команд. Одним из таких перспективных дарований является Джуд Беллингем из Англии. Футболисту всего лишь 19 лет, а сегодня на него в сборной возлагаются большие надежды. Также стоит выделить Джамала Мусиалу из сборной Германии, которого уже ценят не только в "Баварии", но в масштабах всей страны. От 19-летнего игрока ждут выступлений на высоком уровне, поэтому мундиаль станет для него серьезным испытанием.

Кроме того, сюда следует включить и Дарвина Нуньеса из Уругвая. Для звезд латиноамериканской команды Луиса Суареса и Эдинсона Кавани этот турнир, скорее всего, будет последним. Поэтому Нуньес рассматривается прямой заменой двух указанных форвардов. Хотя в клубе дела у Дарвина дела идут не так, как хотелось, на ЧМ 23-летний нападающий должен раскрыть свой талант полностью.

Также стоит обратить внимание на испанца Гави, француза Вильяма Салиба и голландца Коди Гакпо. После турнира на них пойдет серьезная денежная охота.

5. "Уйдет ли Месси из футбола в ранге чемпиона мира?"

Уже вошедший в историю футбола аргентинец Лионель Месси заявил, что катарский мундиаль станет для него последним, как и для его футбольного соперника Криштиану Роналду. Но сейчас реальность такова, что у Аргентины шансов стать чемпионом больше, чем у Португалии. То есть у Месси сейчас есть абсолютно все, чтобы уйти из футбола со всеми возможными трофеями. Ключевые перестановки в игре аргентинцев и командный дух должны придать аргентинцам настрой на чемпионство. И если Аргентина окажется в финале, то для Лео это будет его 1000-м матчем в футбольной карьере. А каково будет еще и выиграть в нем…

Если коснуться Португалии, то команда довольно преобразилась. Но в отличие от Аргентины, где игра перестала строиться вокруг одного Месси, португальские тренеры, скорее всего, продолжат делать ставку на Роналду, погрязшего в футбольные скандалы в последнее время. Быть может, это скажется и на самой игре Криша на турнире, а если и у него не пойдет ничего, то не пойдет и у всей сборной. Это последний шанс и для Месси, и для Роналду. Если один из них заберет домой золотой трофей, то в дворовых спорах "кто лучше?" можно будет поставить точку.