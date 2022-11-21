Эрдоган объяснил, почему Турция провела операцию в Сирии и Ираке

21 ноя. 13:37

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Турция провела воздушную военную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия отказалась выполнять обещания по отводу курдских формирований от границы республике

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг", - цитирует главу государства ТАСС со ссылкой на газету Daily Sabah.

Эрдоган подчеркнул, что турецкие ВВС в ходе операции уничтожили 12 гнезд террористов в Кобани. "Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться", - заключил турецкий лидер.