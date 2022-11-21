Россия и Грузия нарастили товарооборот на 50%

21 ноя. 13:32

С января по октябрь товарооборот России и Грузии увеличился на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $1,9 млрд, говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии.

Доля России в объеме внешней торговли Грузии составила 12,8% на 10 месяцев, ее опережает только Турция.

С начала года Грузия ввезла в Россию 55,2 тыс т натуральных вин (на $128,9 млн), более 54 тыс т ферросплавов ($105 млн), 3,8 тыс легковых автомобилей ($55 млн), 9,1 тыс т спиртных напитков ($46,9 млн), 72 тыс т минеральных и пресных вод (около $40 млн).

Россия поставила в Грузию 503 тыс т нефти и нефтепродуктов (на $495,4 млн), 145,4 тыс т пшеничной и пшенично-ржаной муки ($54,5 млн), 91,9 тыс тонн кокса и полукокса (около $50 млн), 178 тыс т нефтяных газов и углеводородов ($49,1 млн), 124,9 тыс т пшеницы и меслина ($45,4 млн).