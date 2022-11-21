Под новые санкции Новой Зеландии попала Эльвира Набиуллина и еще 21 человек

21 ноя. 13:04

Новая Зеландия расширила санкции против России и Беларуси, в список попали 22 человека, сообщила в понедельник глава МИД Новой Зеландии Нанаиа Махута.

Под санкции Новой Зеландии попала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Мария Владимировна Воронцова, Катерина Владимировна Тихонова, а также жена и дети пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, жена и сын белорусского президента Александра Лукашенко.

Также в список включены "четыре организации нефтегазового, сталелитейного и транспортного секторов России, а также в области систем радарной и электронной техники".

По словам Махуты, Новая Зеландия продолжает "принимать меры против тех, чья поддержка содействует конфликту, чтобы оказать давление на (президента России Владимира) Путина".

"Санкции включают запреты на путешествия, запреты на дела с активами их обслуживание, акциями и ценными бумагами, запреты на допуск в страну судов типа суперяхт, самолетов", - говорится в сообщении.