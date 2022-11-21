РПК ударила ракетами по турецкому Каркамышу, погибли двое

21 ноя. 12:49

В результате ракетного удара запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) по турецкому городу Каркамыш на границе с Сирией погибли два человека, пишет газета Milliyet.

Боевики выпустили в направлении города четыре ракеты, одна из них попала в школу, другие повредили два дома в районном центре, а также грузовик у пограничных ворот Каркамыша.

"Два наших соотечественника погибли и шесть человек получили ранения", - передают местные СМИ.

На место происшествия выехали машины скорой помощи.

В ночь на воскресенье Турция провела воздушную операцию, в ходе которой было уничтожено 89 целей на севере Сирии и Ирака.