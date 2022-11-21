Посол: Россия и Таиланд продолжают переговоры по картам "Мир"

21 ноя. 12:38

Есть надежда, что вопрос использования в Таиланде российских карт "Мир" будет урегулирован, сообщил посол России Евгений Томихин.

"Что касается карты "Мир" и туристов, по карте "Мир" мы разговариваем с нашими таиландскими друзьями уже несколько лет. Есть масса технических вопросов, но еще до COVID был определен оператор возможный с таиландской стороны, один из банков, который мог бы запустить этот пилотный проект", - рассказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, российская сторона очень надеется, "что сдвинется этот вопрос".

Он добавил, что в рамках АСЕАН давно уже обсуждается вопрос более широкого использования национальных валют во взаимных расчетах между странами-участницами.