Крокодила и игуан незаконно везли в Ташкент из Египта

В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз экзотических животных из Египта.
"Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" в ходе личного досмотра пассажира рейса "Каир-Ташкент" обнаружили в его личных вещах детенышей нильского крокодила, трех игуан и трех питонов", – сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.
Рептилии были спрятаны в жестяных коробках из-под печенья. Животные переданы в зоопарк Ташкента
Проводится расследование. В Узбекистане контрабанда животных подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", что предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.