Крокодила и игуан незаконно везли в Ташкент из Египта

21 ноя. 12:22

В аэропорту Ташкента пресекли незаконный ввоз экзотических животных из Египта.

"Сотрудники специализированного таможенного комплекса "Ташкент-Аэро" в ходе личного досмотра пассажира рейса "Каир-Ташкент" обнаружили в его личных вещах детенышей нильского крокодила, трех игуан и трех питонов", – сообщает пресс-служба государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

Рептилии были спрятаны в жестяных коробках из-под печенья. Животные переданы в зоопарк Ташкента

Проводится расследование. В Узбекистане контрабанда животных подпадает под действие статьи "нарушение таможенного законодательства", что предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.