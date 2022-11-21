Матвиенко прокомментировала победу Токаева

21 ноя. 12:18

Выборы президента Казахстана показали сплоченность и единство нации в стремлении к построению нового и справедливого государства, заявила председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, поздравляя президента Казахстана с победой на выборах главы государства.

"Выборы стали важным этапом в истории страны, показали сплоченность и единство нации в стремлении к построению нового, справедливого Казахстана. Их итоги убедительно свидетельствуют о безоговорочной поддержке гражданами страны вашей созидательной деятельности, направленной на обеспечение социально-экономической стабильности, повышение благосостояния народа и неуклонный рост международного авторитета Республики Казахстан", - говорится в телеграмме председателя СФ.

Далее он отметила, что "суверенный народ Казахстана в очередной раз продемонстрировал высокий уровень доверия к курсу", которым пойдет государство под его руководством. Матвиенко также подчеркнула, что народы России и Казахстана исторически связаны общим прошлым, культурой, традициями и крепкой дружбой, проверенной временем.