Медикам Грузии  установят минимальную почасовую зарплату

21 ноя. 12:04

Минимальная почасовая заработная плата врачей в Грузии с января 2023 года составит 7 лари ($2,6), а медсестер - 4,4 лари ($1,6), информирует Минздрав республики.

"С 1 января 2023 года будет установлена минимальная почасовая зарплата для врачей и медсестер. В частности, минимальная зарплата для врачей в час будет составлять 7 лари, в месяц в среднем 1 260 лари ($463), а для медсестер - 4,4 лари, в месяц в среднем - 792 лари ($292). Повышение зарплат коснется до 9 тыс. врачей и до 8 тыс. медсестер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что начиная с нового года ни одна из клиник не сможет платить зарплату врачам и медсестрам ниже показателя, установленного Минздравом Грузии.