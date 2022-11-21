Коронавирус диагностирован еще у 4 662 россиян

21 ноя. 12:00

В России за минувшие сутки выявили 4 662 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 697, в Санкт-Петербурге - 451, в Подмосковье - 83. В Краснодарском крае - 30, в Ставропольском крае -10, в Крыму - 27, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 25, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 16, в Северной Осетии - 6, в Ингушетии - 0.

Общее число инфицированных в России достигло 21 540 891.

Госпитализированы за сутки 448 человек. Выздоровели 4 164 пациента, за все время - 20 948 088.

Умерло за сутки 55 человек, с начала пандемии - 391 509.