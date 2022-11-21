На освобожденные земли Азербайджана вернется еще сто семей

21 ноя. 11:44

До конца марта 2023 года в село Агалы в Зангиланском районе переселятся еще порядка 100 семей, сообщил спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

В настоящее время в Агалы проживает 66 семей, добавил он.

Гаджиев рассказал, что проводятся работы по проектированию других сел Зангиланского района. "Концепция проекта некоторых сел уже готова, работа над другими проектами продолжается. С середины следующего года планируем приступить к строительству этих сел", - поделился он.

Также Вахид Гаджиев рассказал, что с 2023 года планируется начать строительств "умного города" Зангилан.