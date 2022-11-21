Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

21 ноя. 11:27

Президент России Владимир Путин поздравил своего казахстанского коллегу с переизбранием на президентский пост и выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять союзнические отношения. Текст послания опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", - констатировал Путин в поздравительной телеграмме.

Далее глава российского государства отметил, что "отношения стратегического партнерства и союзничества между странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно". "Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - заверил Путин.