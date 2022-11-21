Саакашвили призвал не политизировать вопрос о его здоровье

21 ноя. 11:20

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что никогда не высказывал своим адвокатам подозрений о том, что его отравили в клинике "Вивамед", в которой он находится на лечении с 12 мая.

"Мое здоровье действительно ухудшается, и особенно в последние два месяца, но я никогда не высказывал подозрений моим адвокатам, что якобы был отравлен. Врачи клиники "Вивамед" делают все возможное", - написал экс-президент Грузии в соцсети в понедельник.

"Надо довериться врачам и не надо излишне политизировать этот вопрос", - подчеркнул Саакашвили.

В субботу мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что у него в организме выявлено повышенное содержание тяжелых металлов.