Субъекты СКФО признаны регионами с самыми низкими зарплатами

21 ноя. 10:59

Чукотский АО занял первое место в рейтинге высокооплачиваемых специалистов в регионах РФ – свыше 100 тыс рублей получают 49,6% рабочих, а зарплаты 65-164 тыс рублей являются самыми распространенными, сказано в исследовании РИА Новости.

Вторая строчка досталась Ямало-Ненецкому автономному округу, где доля получающих более 100 тыс рублей равна 43,8%, тройку замкнула Магаданская область – 33,6%. Москва оказалась на пятом месте – 32,6% с уровнем средних зарплат в 45-129 тыс рублей.

Минимальную долю высокооплачиваемых работников выявили в Калмыкии - 1,29%. Также в списке аутсайдеров оказались Ингушетия, Мордовия, Чечня и Дагестан. В 27 субъектах доля людей, получающих менее 20 тыс рублей в месяц, превышает 25%. Так, в Кабардино-Балкарии таких 41,4%.