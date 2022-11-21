Минэнерго России: будет построено восемь новых ГЭС и шесть ГАЭС

21 ноя. 11:01

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов сообщил о планах по строительству новых ГЭС и ГАЭС в стране

"Восемь проектов по ГЭС и шесть проектов по ГАЭС - это то, что сейчас находится в проработке и точно будет реализовываться", - сказал Максимов на форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи.

В 2021 году министерство сообщило, что для российской энергетики необходимо наличие как минимум 5 гигаватт мощностей ГАЭС с 2035 по 2050 гг. Тогда глава ведомства Николай Шульгинов говорил, что они могут появиться в стране в районе 2035-2050 годов, но "хотелось бы быстрее".