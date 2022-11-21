Не любивший пристегиваться автолюбитель погиб на Ставрополье

21 ноя. 10:45

В Ставропольском крае автомобилист, который не пристегнулся ремнем безопасности, погиб на трассе, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Отмечается, что 44-летний водитель из села Новоселицкого двигался на "Гранте" по трассе "Александровское – Новоселицкое – Будённовск". Не справившись с управлением, он вылетел на своем автомобиле с дороги в кювет и перевернулся. Мужчина погиб на месте.

Как заявили в ведомстве, погибший не был пристегнут ремнем, что могло усугубить травмы. При этом там же добавили, что за последние два года водителя неоднократно штрафовали за отказ пользоваться ремнем на дороге.

Сейчас полиция разбирается в причинах автоаварии.