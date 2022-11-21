В Грузию возвращается лето

21 ноя. 10:41

Согласно прогнозам синоптиков, 21 ноября в Грузии ожидается облачная погода, температура воздуха в некоторых районах прогреется до 24 градусов.

Так, в Тбилиси столбики термометров поднимутся до 19 градусов, в Батуми – 24, а в Поти и Зугдиди – 23 градусов тепла.

«В Кутаиси синоптики прогнозируют 22 градуса тепла, в Гори – 20, а в Рустави, Телави и Лагодехи – 19 градусов тепла. В Боржоми синоптики прогнозируют 18 градусов тепла. В Ахалцихе, Сигнахи и Цагери температура воздуха прогреется до 17 градусов тепла», - приводит прогноз Sputnik Грузия, уточняя, что в высокогорной Местиа тоже тепло – 15 градусов, а в курортном Бахмаро – 12 градусов тепла.