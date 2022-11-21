Шесть россиян и один гражданин Таджикистан погибли в пожаре в Москве

21 ноя. 10:31

Пожар на Комсомольской площади в Москве, случившийся в воскресенье, унес семь жизней, погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

"Среди погибших, предварительно, шесть граждан России и один гражданин Таджикистана", - говорится в сообщении.

Для опознания тел погибших будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Накануне в здании на Комсомольской площади горел кирпичный склад на 2,5 тыс кв м. Полностью потушить его удалось незадолго до полуночи.