Си Цзиньпин поздравил Токаева с победой на президентских выборах

21 ноя. 10:25

Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму с поздравлениями Касым-Жомарту Токаеву по случаю его переизбрания на пост президента Казахстана, информирует пресс-служба главы Казахстана.

«Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа. Убежден, что под вашим превосходным руководством ваша страна достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства нового Казахстана», - говорится в поздравлении.

Далее Си Цзиньпин отметил, что придает повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений. «Я готов вместе с вами в год 30-летия установления дипломатических отношений открыть новый этап вечного всестороннего стратегического партнерства», - указано в телеграмме.