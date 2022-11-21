Летнее тепло простоит в Краснодарском крае один день

21 ноя. 10:05

В Краснодарском крае в понедельник воздух прогреется до 22 градусов, уже завтра погода испортится и пойдут дожди.

Сегодня в Краснодаре облачно, без осадков, температура воздуха до плюс 21, по региону также около 21 градуса. Теплее всего будет на черноморских курорты - до плюс 22, холоднее всего - на Азовском побережье и в горных районах - максимальная температура воздуха составит 17 градусов.

Во вторник в регионе начнутся дожди, местами сильные, ветер на Черноморском побережье усилится до 18 м/с. Температура воздуха в дневные часы опустится до 16-20 градусов, в ночные - до 4 градусов.