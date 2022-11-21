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Казахстан окутают сильные морозы

Казахстан окутают сильные морозы

Казахстанские синоптики представили прогноз погоды на ближайшие три дня.

Так, как пишет "АиФ-Казахстан, быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов приведут к осадкам на большей части страны: на севере и востоке, а также в центре выпадет снег, 22-24 ноября в юго-восточной части ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, 23 ноября на востоке – сильный снег.

"По республике ожидается усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны – метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза", -   сообщают метеорологи.

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