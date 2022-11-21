Сийярто отправился в Сочи на форум "Атомэкспо-2022"

21 ноя. 9:49

В международном форуме "Атомэкспо-2022" в Сочи, который открывается 21 ноября, примет участие министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Ночь закончится еще не скоро, но надо отправляться. Утром я должен быть в Сочи. "Атомэкспо" - одна из важнейших встреч атомной отрасли. Из-за глобального энергетического кризиса беспрецедентное значение имеет тот факт, что страна может производить необходимое ей количество энергии", - написал министр в соцсетях.

Он добавил, что АЭС "Пакш" - единственная в Венгрии - играет ключевую роль с точки зрения энергобезопасности страны. Планируется строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока, также выдано шесть разрешений на строительство "ядерного острова". Кроме того, венгерский власти намерены продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".

На АЭС "Пакш" в настоящее время вырабатывается почти 50% всей электроэнергии в Венгрии.

Россия и Венгрия в конце 2014 года подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с современными реакторными установками, также сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 млрд евро.