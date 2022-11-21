Международные организации дали высокую оценку выборам в Казахстане

21 ноя. 9:37

Выборы президента Казахстана прошли без каких-либо нарушений избирательного законодательства государства, сообщил руководитель миссии наблюдателей от СНГ Сергей Лебедев.

"Наши выводы сводятся к тому, что подготовка к выборам была достаточно качественной, организованной. Выборы прошли организованно, достойно, без нарушений избирательного законодательства Республики Казахстан", - цитирует его РИА Новости.

Свою оценку оставили и члены группы международных наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ. Они назвали президентские выборы их состязательными, а также соответствующими законодательству Казахстана и международным стандартам.

"По итогам наблюдения международные наблюдатели от ПА ОДКБ констатируют, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоялись, были состязательными, а их подготовка и проведение организованы в соответствии с избирательным законодательством государства и международными избирательными стандартами", - сказано в итоговом заключении на сайте ассамблеи.

Там же говорится, что члены группы присутствовали на различных этапах проведения голосования и не выявили жалоб "на качество подготовки списков граждан, обладающих избирательным правом, процедуру выдачи бюллетеней, а также порядок голосования".

"ЦИК, территориальные и участковые избирательные комиссии создали все необходимые условия для эффективной работы международных наблюдателей", - сообщается в заключении.

Кроме того, миссия выделила высокий уровень обеспечения безопасности, "что способствовало созданию благоприятных условий для свободного формирования у избирателей мнения и отношения к кандидатам, воли и волеизъявления".

Своим мнением по выборам поделились в Шанхайской организации сотрудничества. Так, Глава миссии наблюдателей ШОС Чжан Мин отметил, что власти страны очень хорошо подготовились к проведению выборов, упомянув также большую активность избирателей.