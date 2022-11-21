Российское подразделение KFC меняет название

21 ноя. 9:36

Российская "дочка" Yum! Restaurants, владелец бренда сети быстрого питания KFC, перед продажей сменила название на "Юнирест", следует из данных ЕГРЮЛ.

В октябре американская Yum! Brands подписала договор о продаже около 70 ресторанов KFC ижевскому франчайзи ("Смарт Сервис") при условии ребрендинга и сохранения рабочих мест. Тогда же сообщалось, что российская сеть намерена сменить название на Rostic's.

По словам источника РИА Новости в компании, с декабря планируется поэтапно запускать их в Москве, Московской области и Югре.

По данным ФАС, "Смарт Сервис" подала ходатайство о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants, сделку планируется закрыть до конца года, после чего предприятие ждет ребрендинг.