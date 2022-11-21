Посольство России оценило выборы в Казахстане

21 ноя. 9:29

Посольство России в Казахстане охарактеризовало прошедшую кампанию по выборам президента Казахстана открытой и справедливой, сообщает пресс-служба диппредставительства.

Ранее сообщалось, что досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.

"Выборы президента Республики Казахстан, состоявшиеся 20 ноября 2022 года, а также предшествовавшая им избирательная кампания, прошедшая открыто, справедливо и при равных условиях для всех кандидатов, продемонстрировали высокий уровень подготовки и проведения электорального процесса в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными избирательными стандартами", - сообщает посольство.

Также дипмиссия поздравила "казахстанских друзей с успешно проведенными внеочередными президентскими выборами, а президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева – с убедительной победой!".