Токаев выиграл президентские выборы в Казахстане

21 ноя. 9:00

По данным ЦИК Казахстана на выборах, состоявшихся в республике накануне, побеждает действующий президент Касым-Жомарт Токаев с 81,31% голосов избирателей.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 456 392 голоса или 81,31%", - огласил в понедельник предварительные итоги выборов председатель Центральной избирательной комиссии страны Нурлан Абдиров на заседании Центризбиркома.

"Против всех" проголосовали 5,8% избирателей, за кандидата от народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева - 3,42%.

Каракат Абден, выдвинутая альянсом соцработников, набрала 2,6% голосов, Мейрам Кажыкен (республиканское объединение "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат») набрал 2,53% голосов избирателей, Нурлан Ауесбаев (оппозиционная Общенациональной социал-демократическая партия) набрал 2,22% голосов, претендент от общественного объединения "Казак аналары - дестурге жол" (Казахские матери - путь к обычаям) Салтанат Турсынбекова - 2,12% голосов.

Явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана составила 69,44% - проголосовали 8 300 046 человек.