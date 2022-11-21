Боррель: ЕС выступает за создание новых транспортных коридоров в обход России

21 ноя. 8:45

Евросоюз намерен расширять экономическое сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе за счет строительства новых транспортных коридоров в обход России, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он отметил, что несмотря на то, что Россия и Китай продолжают играть важную роль в Центральной Азии, однако страны этого региона стремятся диверсифицировать торговые и внешнеполитические отношения, рассматривая ЕС как наиболее подходящего партнера. ЕС в свою очередь заинтересован в том, чтобы "воспользоваться этими изменениями".