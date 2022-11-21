Вильфанд сообщил о том, что в столичном регионе подтает снег

21 ноя. 8:25

Мокрый снег приведет к уменьшению высоты снежного покрова в Московском регионе во вторник и среду, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что сейчас снег рыхлый и пушистый, а осадки ожидаются "тяжелые" "Снег пушистый, а осадки во вторник будут заметные и тяжелые, высота его уменьшится, конечно, но он не исчезнет полностью в регионе точно", - цитирует ТАСС.

Далее Вильфанд отметил, что в некоторых районах на юге Подмосковья снежный покров может и совсем растаять. "На юге области кое-где высота снега составляет около 4 сантиметров. Возможно, там за вторник и среду он может исчезнуть", - сказал он.