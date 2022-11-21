Рахмон поздравил Токаева с победой на выборах

21 ноя. 8:00

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора поздравил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост главы страны, информирует пресс-служба таджикского лидера.

"В ходе беседы были обсуждены предварительные итоги состоявшихся президентских выборов в Республике Казахстан. Глава нашего государства тепло поздравил уважаемого Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на высокий пост президента Республики Казахстан, пожелав ему новых больших успехов в государственной деятельности на благо устойчивого развития и процветания дружественного Казахстана", - приводит сообщении ТАСС.

Также отмечается, что лидеры стран также "рассмотрели состояние и перспективы таджикско-казахстанских отношений дружбы и стратегического партнерства, отметив высокую динамику развития и углубления многопланового сотрудничества двух государств". По данным пресс-службы, стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса отношений Таджикистана и Казахстана.