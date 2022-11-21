У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия

21 ноя. 7:55

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что по данным его специалистов Иран не ведет разработки ядерного оружия.

"При нынешнем уровне производства обогащенного урана Иран накопил уже достаточно материала, чтобы иметь более одного устройства, если они решат это сделать. Но у нас нет никакой информации, которая бы указывала на то, что у Ирана есть программа разработки ядерного оружия на данный момент", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также он отметил, что у Запад и Иран не достигли точка невозврата в отношениях. "Нет, мы еще не достигли этой точки. Но нам нужно очень много работать, чтобы не дойти до нее", - сказал он.