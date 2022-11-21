РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия

У МАГАТЭ нет данных о разработке Ираном ядерного оружия

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило о том, что по данным его специалистов Иран не ведет разработки ядерного оружия.

"При нынешнем уровне производства обогащенного урана Иран накопил уже достаточно материала, чтобы иметь более одного устройства, если они решат это сделать. Но у нас нет никакой информации, которая бы указывала на то, что у Ирана есть программа разработки ядерного оружия на данный момент", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Также он отметил, что у Запад и Иран не достигли точка невозврата в отношениях. "Нет, мы еще не достигли этой точки. Но нам нужно очень много работать, чтобы не дойти до нее", - сказал он.

 

 

1185 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version