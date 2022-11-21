Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в «черную пятницу»

21 ноя. 7:16

Аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал способы, с помощью которых можно защититься от мошенников во время «черной пятницы».

Та, по словам эксперта, нужно сравнивать цену на товары с аналогами на других сайтах, а затем узнать, с чем связана скидка.

Далее он отметил, что во время распродаж мошенники часто используют фишинговые сайты –страницы, созданные для кражи денег и личных данных.

Также эксперт указал и на другую схему: рассылка о несуществующих акциях, в которых утверждается о распродаже товаров компании из-за остановки бизнеса в России. «Для защиты от мошенников всегда отслеживайте адреса сайтов, проверяйте значок замочка перед ссылкой и протокол https, скачайте антивирус и антиспам-фильтр на компьютер и смартфон», - сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, эксперт призвал внимательно загружать приложения из онлайн-маркетов, чтобы не скачать случайно программу злоумышленников.