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Токаев: Казахстан переходит к новой форме политического устройства 

Токаев: Казахстан переходит к новой форме политического устройства 

Действующий президент Казахстана, победивший на выборах главы государства, заявил, что в стране грядет новая политическая эпоха, так как в дальнейшем все  основные институты власти будут реформированы. 
По его словам, республика перейдет к новой форме политического устройства, где будет «четко и последовательно» осуществляться конституционная реформа. Так же Токаев отметил, что страну ожидают «кардинальные изменения» в экономике. «Мы будем повышать благосостояние граждан», - подчеркнул он. 
В заключение токаев обратил внимание на то, что власти страны должны оправдать доверие народа, проголосовавшего за него на президентских выборах.

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