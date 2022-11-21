Токаев: Казахстан переходит к новой форме политического устройства 

21 ноя. 6:24

Действующий президент Казахстана, победивший на выборах главы государства, заявил, что в стране грядет новая политическая эпоха, так как в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.

По его словам, республика перейдет к новой форме политического устройства, где будет «четко и последовательно» осуществляться конституционная реформа. Так же Токаев отметил, что страну ожидают «кардинальные изменения» в экономике. «Мы будем повышать благосостояние граждан», - подчеркнул он.

В заключение токаев обратил внимание на то, что власти страны должны оправдать доверие народа, проголосовавшего за него на президентских выборах.